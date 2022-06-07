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Сегодня, 13:58

Казань готова провести матч за Суперкубок России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил, что Казань готова принять Суперкубок России по футболу.

«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах на проведение есть, но сейчас мы ждем, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения. В принципе, у нас готовность для проведения есть, но какие города претендуют на проведение и когда будет принято решение, это мы не можем сказать», — приводит слова Мингулова ТАСС.

В конце мая заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сообщил, что Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение встречи.

Затем министр спорта калининградской области Наталья Ищенко заявила, что город не претендует на проведение матча за Суперкубок.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://tass.ru/sport/14843775
Футбол
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