Ребров — о судействе: «ВАР очень редко был на нашей стороне»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в прошедшем сезоне.

— В «Спартаке» болезненная тема — судейство.

— Вообще я не люблю обсуждать судейство. Даже когда был футболистом, не нравилось об этом говорить. Хотя сейчас, наверное, моя должность дает мне право порассуждать на эту тему... Так получилось, что в этом сезоне было много моментов, которые трактовали не в нашу пользу. ВАР очень редко был на нашей стороне. Если какой-то момент против нас, то это красная карточка нашему футболисту. При этом бывали похожие эпизоды, например, в матче с «Нижним Новгородом», когда за фол на Айртоне красную не дали... А спорные моменты всегда трактовались по-разному. Да, это моя любимая команда, но все равно видна несправедливость в некоторых решениях. Я поэтому и сказал о том, что в финальной встрече нам все вернулось. Я в это верю.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.