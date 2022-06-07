Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:00

Ребров — о судействе: «ВАР очень редко был на нашей стороне»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в прошедшем сезоне.

— В «Спартаке» болезненная тема — судейство.

— Вообще я не люблю обсуждать судейство. Даже когда был футболистом, не нравилось об этом говорить. Хотя сейчас, наверное, моя должность дает мне право порассуждать на эту тему... Так получилось, что в этом сезоне было много моментов, которые трактовали не в нашу пользу. ВАР очень редко был на нашей стороне. Если какой-то момент против нас, то это красная карточка нашему футболисту. При этом бывали похожие эпизоды, например, в матче с «Нижним Новгородом», когда за фол на Айртоне красную не дали... А спорные моменты всегда трактовались по-разному. Да, это моя любимая команда, но все равно видна несправедливость в некоторых решениях. Я поэтому и сказал о том, что в финальной встрече нам все вернулось. Я в это верю.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Артем Ребров. Артем Ребров: «Думал, моментов, как чемпионство, будет много. Пришлось ждать пять лет»

Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
У «Уфы» и «Рубина» есть шанс избежать вылета в ФНЛ? В РФС раскрыли, у каких клубов РПЛ проблемы с лицензированием
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ребров: «Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось»
Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны»
Ребров рассказал, как команда попрощалась с Бакаевым и Жиго
Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге
Ребров считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России — спасение сезона для «Спартака»
Газизов о возвращении пива на стадионы: «Это даст нам дополнительные доходы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казань готова провести матч за Суперкубок России

Ребров — о роли Заремы в «Спартаке»: «Она берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости