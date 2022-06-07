Ребров: «Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Паоло Ваноли.

— Одна из твоих задач во время матча — сохранять дистанцию между Паоло Ваноли и судьями. Сложно ли сдерживать эмоции Паоло в таких моментах?

— Непросто, иногда и мне достается. Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось! При этом я понимаю, что нужно его увести, потому что он может и красную карточку получить — команда останется без тренера. Работа, наверное, у меня такая. Надо координировать даже в эти моменты. Пока это удается — Паоло все понимает и прислушивается, когда я подхожу. Спасибо ему, что доверяет.

— В остальных моментах с ним тяжело работать?

— Не тяжело — интересно! По темпераменту он, как и Каттани, очень эмоциональный, в любой момент может вспыхнуть. Надо понимать характер и нормально на это реагировать. Мне это удалось, я его понимаю.

49-летний Паоло Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России, в финале обыграв «Динамо» со счетом 2:1.