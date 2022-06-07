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Ребров: «Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Паоло Ваноли.

— Одна из твоих задач во время матча — сохранять дистанцию между Паоло Ваноли и судьями. Сложно ли сдерживать эмоции Паоло в таких моментах?

— Непросто, иногда и мне достается. Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось! При этом я понимаю, что нужно его увести, потому что он может и красную карточку получить — команда останется без тренера. Работа, наверное, у меня такая. Надо координировать даже в эти моменты. Пока это удается — Паоло все понимает и прислушивается, когда я подхожу. Спасибо ему, что доверяет.

— В остальных моментах с ним тяжело работать?

— Не тяжело — интересно! По темпераменту он, как и Каттани, очень эмоциональный, в любой момент может вспыхнуть. Надо понимать характер и нормально на это реагировать. Мне это удалось, я его понимаю.

49-летний Паоло Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России, в финале обыграв «Динамо» со счетом 2:1.

Артем Ребров. Артем Ребров: «Думал, моментов, как чемпионство, будет много. Пришлось ждать пять лет»
Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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