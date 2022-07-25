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Кавазашвили рассказал о причинах низкой посещаемости в первых двух турах РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал низкую посещаемость стадионов в первых двух турах РПЛ после введения системы Fan ID.

«Факел» продал пока больше всех абонементов? Не надо сравнивать проданные абонементы в Воронеже и Москве. Воронеж — это промышленный город с многочисленными болельщиками одной команды, по которой в РПЛ они давным-давно соскучились. А «Спартак», «Торпедо» и все остальные — московские клубы.

Лично я уже оформил Fan ID месяц назад. Никаких проблем при оформлении у меня не возникло, все получилось с первого раза. Теперь с гордо поднятой головой могу ходить на футбол. Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Карта болельщика обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

Проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-porassuzhdal-o-prichinakh-nizkoy-poseshchaemosti-v-pervykh-dvukh-turakh-rpl-posle-vvede-1319401/
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Торпедо (Москва)
7
8
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
30.07 15:00
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 - : -
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