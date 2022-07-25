Кавазашвили рассказал о причинах низкой посещаемости в первых двух турах РПЛ

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал низкую посещаемость стадионов в первых двух турах РПЛ после введения системы Fan ID.

«Факел» продал пока больше всех абонементов? Не надо сравнивать проданные абонементы в Воронеже и Москве. Воронеж — это промышленный город с многочисленными болельщиками одной команды, по которой в РПЛ они давным-давно соскучились. А «Спартак», «Торпедо» и все остальные — московские клубы.

Лично я уже оформил Fan ID месяц назад. Никаких проблем при оформлении у меня не возникло, все получилось с первого раза. Теперь с гордо поднятой головой могу ходить на футбол. Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Карта болельщика обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

Проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.