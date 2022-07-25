Бородкин: «Сычевой не первый и не последний продукт крымского футбола»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Владимир Сычевой — хороший и одаренный футболист, которого я не раз видел на поле, когда он играл в Крыму. Этот парень с большим будущим. Когда человек одарен, то он может показать себя не только в чемпионате Крыма, но и на более высоком уровне. Считаю, что в нашем чемпионате много футболистов высокого уровня. Сычевой — это не первый и не последний продукт крымского футбола, который заиграет на уровне РПЛ», — приводит слова Бородкина Sport24.

Президент Крымского футбольного союза заявил, что доволен, тем, что такие футболисты из Крыма, как Хлусевич и Сычевой, показывают хорошую игру в командах РПЛ.

«Приятно, что такие футболисты из Крыма, как Хлусевич и Сычевой, проявляют себя и показывают хорошую игру в командах премьер-лиги. У них есть возможность улучшить свои результаты, быть полезными в своих клубах и приносить славу как крымскому, так и российскому футболу», — сказал Бородкин.

Сычевой сделал хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» (3:0), который состоялся 23 июля.