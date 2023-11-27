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Сегодня, 19:43

Защитник ЦСКА Дивеев ответил на слова Медведева о «Зените», укротившем коней

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о том, что его клуб «укротил коней».

Медведев произнес эту фразу после победы женской команды «Зенита» над ЦСКА (2:1) в заключительном туре чемпионата России. Благодаря этому клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом страны.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет. А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды — женскую, хоккейную, нас», — приводит РИА Новости слова Дивеева.

До этого Медведев, который совмещает работу в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА, заявил после победы хоккейной команды над «Спартаком» (3:2), что петербуржский клуб «оставил страну без мяса».

Источник: РИА Новости
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
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