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Кавазашвили: «Абаскаль хоть немного возвратил настоящий спартаковский футбол»

Мария Гусева
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Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Пришел молодой, амбициозный тренер, чтобы доказать, что он хороший тренер. Слава Богу, у него есть умение заставить футболистов играть в атакующий футбол, который нам импонирует. Витория не смог, Ваноли не смог, а Абаскаль сумел. Он молодец! — цитирует «Спорт День за Днем» Кавазашвили. —  В становлении «Спартака» Абаскаль играет 50 процентов. Мне очень приятно, что к этому молодому тренеру футболисты относятся соответственно, с уважением. «Спартак» — особая команда. Мы забыли, что такое скоростной, техничный, настоящий спартаковский футбол. И, как не странно, Абаскаль хоть немного возвратил эту игру».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-esli-abaskalya-vozmut-v-evropeyskiy-klub-eto-budet-schaste-dlya-nego

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Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

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обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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