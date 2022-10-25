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Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о возможном будущем защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— Знаю, что он хочет получать больше игрового времени. Он рассматривает другие чемпионаты — это один из вариантов продолжения карьеры. Где он ее продолжит, сложно сказать. Плюс надо понять позицию «Зенита», хочет ли клуб его оставить.

— Куда бы вы посоветовали ему перейти?

— Не знаю. Надо сначала понять, какие есть предложения и из этого исходить. Надо выбрать наиболее правильное предложение. Понятно, что никто гарантий ему не даст, но нужно, чтобы хотя бы тренер был заинтересован, — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Казахстанский защитник выступает за «Зенит» на правах аренды, его контракт принадлежит «Кайрату». Соглашение 22-летнего Алипа с петербургским клубом истекает в конце года.

В текущем сезоне Алип принял участие в двух матчах РПЛ, проведя на поле 46 минут. В Кубке России на его счету три игры. Кроме того, футболист провел полный матч в Суперкубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-znayu-chto-alip-hochet-bol-she-igrat-i-rassmatrivaet-drugie-chempionaty/

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Барселона
Бавария

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Магомед Адиев
ФК Зенит
Нуралы Алип
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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13
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