Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о возможном будущем защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— Знаю, что он хочет получать больше игрового времени. Он рассматривает другие чемпионаты — это один из вариантов продолжения карьеры. Где он ее продолжит, сложно сказать. Плюс надо понять позицию «Зенита», хочет ли клуб его оставить.

— Куда бы вы посоветовали ему перейти?

— Не знаю. Надо сначала понять, какие есть предложения и из этого исходить. Надо выбрать наиболее правильное предложение. Понятно, что никто гарантий ему не даст, но нужно, чтобы хотя бы тренер был заинтересован, — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Казахстанский защитник выступает за «Зенит» на правах аренды, его контракт принадлежит «Кайрату». Соглашение 22-летнего Алипа с петербургским клубом истекает в конце года.

В текущем сезоне Алип принял участие в двух матчах РПЛ, проведя на поле 46 минут. В Кубке России на его счету три игры. Кроме того, футболист провел полный матч в Суперкубке России.