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Сегодня, 15:58

В «Оренбурге» рассказали о возможном продление контракта с главным тренером Личкой

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

— С Марцелом все просто: если ему тут комфортно и он решит остаться, то мы с удовольствием договоримся. Надо будет смотреть, будет ли к Личке интерес от европейских команд. А так, думаю, с ним проблем не будет.

— Значит, вас он полностью устраивает?

— Конечно. И результат есть, и игра интересная, — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Соглашение чешского специалиста рассчитано до лета 2023 года. На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-esli-lichka-zahochet-ostat-sya-my-dogovorimsya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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29%

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1.54

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1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

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1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

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Ф2(0)

17%

2.13

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ФК Оренбург
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 - : -
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