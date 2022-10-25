В «Оренбурге» рассказали о возможном продление контракта с главным тренером Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

— С Марцелом все просто: если ему тут комфортно и он решит остаться, то мы с удовольствием договоримся. Надо будет смотреть, будет ли к Личке интерес от европейских команд. А так, думаю, с ним проблем не будет.

— Значит, вас он полностью устраивает?

— Конечно. И результат есть, и игра интересная, — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Соглашение чешского специалиста рассчитано до лета 2023 года. На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.