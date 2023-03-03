Кавазашвили: «Если «Спартак разорвет контракт с Промесом, это будет очень большой потерей для команды»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что красно-белые могут разорвать контракт в одностороннем порядке с форвардом Квинси Промесом, если суд в Нидерландах признает его виновным по делу о нападении на двоюродного брата.

«Если «Спартак разорвет контракт с Промесом, то конечно, это будет очень большой потерей для команды, — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили. — На чем будет основываться обвинение? На том, что Промес в неадекватном состоянии нанес смертельное или ножевое ранение? Он сам был тогда в неадекватном состоянии или это было самозащитой, мы ведь не знаем. Давайте подождем, заранее не будем ничего говорить. Нам главное, какой будет судебный вердикт. Вообще я не знаю, что он там сотворил, потому что у нас очень мало информации. Прокурор просит лишение свободы на два года? Для них все виновны, они всегда просят максимально наказать, на суде поэтому и присутствует адвокат».

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста два года лишения свободы.