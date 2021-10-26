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Кавазашвили — о матче «Спартака» с киевским «Динамо»: «Мы готовы, но украинцы пошлют нас на три буквы»

20:30
Анзор Кавазашвили. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Анзор Кавазашвили. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» инициативу ветерана красно-белых Юрия Гаврилова по проведению товарищеского матча против киевского «Динамо».

«Юре Гаврилову только в футбол играть, он в политике не разбирается. К этой идее отнесся бы прекрасно, со всей душой. Но этого не будет, никто на это не пойдет. Политика так обострена между Россией и Украиной, что они не согласятся, мы бы согласились. Туда нас точно не пустят, для нас въезд туда закрыт, нужно нейтральное поле. В политику влезать сейчас бесполезно, украинцы пошлют нас на три буквы. Никто согласие на это не даст», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.

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Сергей Федоров все материалы автора

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