Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» инициативу ветерана красно-белых Юрия Гаврилова по проведению товарищеского матча против киевского «Динамо».

«Юре Гаврилову только в футбол играть, он в политике не разбирается. К этой идее отнесся бы прекрасно, со всей душой. Но этого не будет, никто на это не пойдет. Политика так обострена между Россией и Украиной, что они не согласятся, мы бы согласились. Туда нас точно не пустят, для нас въезд туда закрыт, нужно нейтральное поле. В политику влезать сейчас бесполезно, украинцы пошлют нас на три буквы. Никто согласие на это не даст», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.