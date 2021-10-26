Комбаров считает реальной идею проведения товарищеского матча между «Спартаком» и киевским «Динамо»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал «СЭ» инициативу ветерана красно-белых Юрия Гаврилова по проведению товарищеского матча против киевского «Динамо».

«Если откинуть все политические нюансы и оставить только спорт, то получится прекрасный матч. Но не думаю, что это останется без околофутбольного внимания, политического. Кто-то будет негодовать, появятся поводы для лишних неспортивных разговоров. Если руководители клубов договорятся, идея вполне реальна. Нужно оставлять только спорт и откидывать лишние моменты. Кто будет сильнее? Не знаю, не следил за киевским «Динамо» в последнее время», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.