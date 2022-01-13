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«Рубин» ведет активные переговоры по трансферу защитника «Локомотива» Живоглядова

Иван Торопцев
Корреспондент

«Рубин» ведет активные переговоры по трансферу защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, сообщает Betonmobile.

По информации источника, клуб из Казани хочет подписать 27-летнего защитника в зимнее трансферное окно. Железнодорожники готовы расстаться с футболистом, так как на его позицию у команды есть Максим Ненахов и Александр Сильянов.

В сезоне-2021/22 Живоглядов провел 14 матчей за «Локомотив» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/rubin-vedet-aktivnyie-peregovoryi-s-lokomotivom-po-zhivoglyadovu
Дмитрий Живоглядов
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