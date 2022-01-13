«Рубин» ведет активные переговоры по трансферу защитника «Локомотива» Живоглядова

«Рубин» ведет активные переговоры по трансферу защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, сообщает Betonmobile.

По информации источника, клуб из Казани хочет подписать 27-летнего защитника в зимнее трансферное окно. Железнодорожники готовы расстаться с футболистом, так как на его позицию у команды есть Максим Ненахов и Александр Сильянов.

В сезоне-2021/22 Живоглядов провел 14 матчей за «Локомотив» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.