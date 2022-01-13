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Бакаев с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак» свободным агентом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» и Зелимхан Бакаев не могут прийти к договоренности по новому контракту.

Действующее соглашение 25-летнего полузащитника с клубом истекает в конце сезона. Уже сейчас Бакаев может заключать предварительный договор с клубом, в которой летом планирует продолжить карьеру, если сторонам не удастся договориться.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года. При этом сезон-2018/19 он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Зелимхан Бакаев
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