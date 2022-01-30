ЦСКА согласовал аренду Гайча в «Индепендьенте», но нападающий не хочет возвращаться в Аргентину

«Индепендьенте» договорился с ЦСКА об аренде Гайча с правом выкупа

«Индепендьенте» договорился с ЦСКА об аренде нападающего Адольфо Гайча с правом выкупа, сообщает TyC Sports.

По информации источника, «Индепендьенте готов оплачивать лишь треть зарплаты 22-летнего аргентинца, но московский клуб ведет переговоры о том, чтобы платить нападающему поровну.

При этом Гайч не хочет возвращаться в Аргентину, где ранее играл за «Сан-Лоренсо». В настоящее время он выступает на правах аренды за «Уэску». На его счету один гол и две передачи в 19 матчах.