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ЦСКА согласовал аренду Гайча в «Индепендьенте», но нападающий не хочет возвращаться в Аргентину

«Индепендьенте» договорился с ЦСКА об аренде Гайча с правом выкупа
Карен Саркисян
Корреспондент

«Индепендьенте» договорился с ЦСКА об аренде нападающего Адольфо Гайча с правом выкупа, сообщает TyC Sports.

По информации источника, «Индепендьенте готов оплачивать лишь треть зарплаты 22-летнего аргентинца, но московский клуб ведет переговоры о том, чтобы платить нападающему поровну.

При этом Гайч не хочет возвращаться в Аргентину, где ранее играл за «Сан-Лоренсо». В настоящее время он выступает на правах аренды за «Уэску». На его счету один гол и две передачи в 19 матчах.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в пять миллионов евро.

Источник: https://www.tycsports.com/independiente/independiente-gaich-mercado-de-pases-fichajes-id407795.html

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
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10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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15
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16
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