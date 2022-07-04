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Сегодня, 12:54

Каваазшвили считает, что уход Тиля не повлияет на «Спартак»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Гуса Тиля в ПСВ.

«Одни уходят, другие приходят, так что переживать не надо. Все будет нормально. Это не такая потеря для клуба, чтобы мы с ума сошли из-за того, что он нас покинул. Так же как и Ларссон нас покинул. Ничего страшного в этом нет, абсолютно ничего», — сказал Кавазашвили.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Футболист продолжит карьеру в ПСВ. Ранее 24-летний хавбек выступал за «Фейеноорд» на правах аренды.

Гус Тил. Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Тиля в ПСВ

Анзор Кавазашвили
Гус Тил
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
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