Гаврилов о переходе Тиля в ПСВ: «Потребуется время, чтобы понять, заиграет ли он там»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Гуса Тиля в ПСВ.

«Не знаю, большая ли это сумма или нет. Потребуется время, чтобы понять, заиграет ли он там. Большая ли это потеря? Нужно посмотреть его статистику, сколько он провел игр, сделал передач и сколько забил. И тогда сами поймете, нужен он или нет. Неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию. Нужно же привыкнуть к партнерам и так далее», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.

О переходе футболиста стало известно сегодня, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.