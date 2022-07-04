Гаврилов о переходе Тиля в ПСВ: «Потребуется время, чтобы понять, заиграет ли он там»
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Гуса Тиля в ПСВ.
«Не знаю, большая ли это сумма или нет. Потребуется время, чтобы понять, заиграет ли он там. Большая ли это потеря? Нужно посмотреть его статистику, сколько он провел игр, сделал передач и сколько забил. И тогда сами поймете, нужен он или нет. Неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию. Нужно же привыкнуть к партнерам и так далее», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.
О переходе футболиста стало известно сегодня, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
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