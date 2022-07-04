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Сегодня, 12:53

Бистрович не планирует покидать ЦСКА

Виктория Кравченко
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Полузащитник Кристиян Бистрович не будет пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт с ЦСКА. Футболист хочет продолжить карьеру в московском клубе.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», — рассказал Бистрович «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. 3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-bistrovicha-kristiyan-ne-ostanavlivaet-kontrakt-on-vernetsya-v-tsska-cherez-15-dnej/
Кристиян Бистрович
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