Бистрович не планирует покидать ЦСКА

Полузащитник Кристиян Бистрович не будет пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт с ЦСКА. Футболист хочет продолжить карьеру в московском клубе.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», — рассказал Бистрович «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бистрович провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. 3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.