Каттани: «Несколько игроков не из России ждут моего звонка, они готовы подписать контракт со «Спартаком»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб может подписать нескольких европейских футболистов в летнее трансферное окно.
— Как поживают сейчас Леонид Федун и Зарема Салихова? Как часто общаетесь? Раньше мы могли иногда общаться с Леонидом Арнольдовичем около стадиона, но сейчас такой возможности нет.
— До игры, после игры, каждый день мы с ними общаемся. Как их настроение? Они очень довольны.
— Май — время для трансферных кампаний. Как вы сейчас формируете свою? Больше смотрите на русских?
— План уже подготовлен, но сейчас не время раскрывать все карты. Сегодня мы выиграли, еще надо провести три очень важных матча. После них поговорим об этом.
— Смотрите ли вы вообще на европейских игроков?
— Да. На Европу, Россию.
— Нет ощущения, что европейские игроки не захотят сюда ехать?
— У меня уже есть пара готовых игроков не из России. Они ждут, что я им позвоню, они тут же поставят подпись.
— Какова судьба проекта «Спартак-2»?
— Ничего не решено, есть еще время подумать. Сейчас неподходящий момент, чтобы об этом говорить. Но это неправда, что команду решили прикрыть.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками в 28 матчах. Сегодня, 11 мая красно-белые победили «Енисей» (3:0) и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором встретятся с «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0