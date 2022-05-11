Каттани: «Несколько игроков не из России ждут моего звонка, они готовы подписать контракт со «Спартаком»

Каттани заявил, что «Спартак» может подписать несколько европейских футболистов этим летом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб может подписать нескольких европейских футболистов в летнее трансферное окно.

— Как поживают сейчас Леонид Федун и Зарема Салихова? Как часто общаетесь? Раньше мы могли иногда общаться с Леонидом Арнольдовичем около стадиона, но сейчас такой возможности нет.

— До игры, после игры, каждый день мы с ними общаемся. Как их настроение? Они очень довольны.

— Май — время для трансферных кампаний. Как вы сейчас формируете свою? Больше смотрите на русских?

— План уже подготовлен, но сейчас не время раскрывать все карты. Сегодня мы выиграли, еще надо провести три очень важных матча. После них поговорим об этом.

— Смотрите ли вы вообще на европейских игроков?

— Да. На Европу, Россию.

— Нет ощущения, что европейские игроки не захотят сюда ехать?

— У меня уже есть пара готовых игроков не из России. Они ждут, что я им позвоню, они тут же поставят подпись.

— Какова судьба проекта «Спартак-2»?

— Ничего не решено, есть еще время подумать. Сейчас неподходящий момент, чтобы об этом говорить. Но это неправда, что команду решили прикрыть.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками в 28 матчах. Сегодня, 11 мая красно-белые победили «Енисей» (3:0) и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором встретятся с «Динамо».