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11 мая, 23:34

Каттани: «Несколько игроков не из России ждут моего звонка, они готовы подписать контракт со «Спартаком»

Каттани заявил, что «Спартак» может подписать несколько европейских футболистов этим летом
Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб может подписать нескольких европейских футболистов в летнее трансферное окно.

— Как поживают сейчас Леонид Федун и Зарема Салихова? Как часто общаетесь? Раньше мы могли иногда общаться с Леонидом Арнольдовичем около стадиона, но сейчас такой возможности нет.

— До игры, после игры, каждый день мы с ними общаемся. Как их настроение? Они очень довольны.

— Май — время для трансферных кампаний. Как вы сейчас формируете свою? Больше смотрите на русских?

— План уже подготовлен, но сейчас не время раскрывать все карты. Сегодня мы выиграли, еще надо провести три очень важных матча. После них поговорим об этом.

— Смотрите ли вы вообще на европейских игроков?

— Да. На Европу, Россию.

— Нет ощущения, что европейские игроки не захотят сюда ехать?

— У меня уже есть пара готовых игроков не из России. Они ждут, что я им позвоню, они тут же поставят подпись.

— Какова судьба проекта «Спартак-2»?

— Ничего не решено, есть еще время подумать. Сейчас неподходящий момент, чтобы об этом говорить. Но это неправда, что команду решили прикрыть.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками в 28 матчах. Сегодня, 11 мая красно-белые победили «Енисей» (3:0) и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором встретятся с «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
2
2
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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