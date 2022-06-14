Каттани — об уходе Ваноли из «Спартака»: «Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции прокомментировал уход из клуба Паоло Ваноли, который на протяжении полугода был главным тренером красно-белых.

«На следующее утро после матча у нас никакого разговора с Паоло не было, а через день перед вылетом Паоло в Италию у меня появились первые сомнения. Потом уже мы начали искать замену тренеру.

Возможно, он проинформировал журналистов раньше, чем клуб. Это надо спрашивать у него.

Выглядит ли это предательством со стороны Ваноли? Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве. Это не тот случай. Вы знаете, какие были ситуации в других клубах, а Паоло доработал сезон до конца.

Паоло до последней минуты думал исключительно о команде, мы с ним общались по восемь раз в день и все время обсуждали трансферы, сборы и все остальное", — сказал Каттани.

Вечером в четверг, 9 июня, «Спартак» объявил о расставании с Паоло Ваноли. 49-летний итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.