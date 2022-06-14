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Спортивный директор «Спартака» Каттани не считает, что бывший тренер команды Ваноли совершил побег из клуба

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани и Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не считает уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды побегом.

— Если бы вы писали сценарий фильма по уходу Ваноли, насколько вероятно, что там было бы слово «Побег»?

— Ваноли, как и любой человек, принимал решение не в один момент. Он думал, обсуждал все с клубом. Мы делились друг с другом своими мнениями и суждениями. Не хочу давать оценку. Моя работа не позволяет мне выражать эмоции. Есть ситуация — мы должны конкретно реагировать.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли 9 июня. На следующий день, 10 июня стало известно, что новым главным тренером красно-белых стал Гильермо Абаскаль, который ранее работал в швейцарском «Базеле».

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11%

2.10
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
Паоло Ваноли
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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П
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