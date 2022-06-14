Спортивный директор «Спартака» Каттани не считает, что бывший тренер команды Ваноли совершил побег из клуба

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не считает уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды побегом.

— Если бы вы писали сценарий фильма по уходу Ваноли, насколько вероятно, что там было бы слово «Побег»?

— Ваноли, как и любой человек, принимал решение не в один момент. Он думал, обсуждал все с клубом. Мы делились друг с другом своими мнениями и суждениями. Не хочу давать оценку. Моя работа не позволяет мне выражать эмоции. Есть ситуация — мы должны конкретно реагировать.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли 9 июня. На следующий день, 10 июня стало известно, что новым главным тренером красно-белых стал Гильермо Абаскаль, который ранее работал в швейцарском «Базеле».