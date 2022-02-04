Каттани опроверг слухи об уходе Максименко из «Спартака»: «Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе из команды в аренду вратаря Александра Максименко.

«Максименко точно останется в «Спартаке», — сказал Каттани журналистам. — Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду. Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола: одного хорошего вратаря для команды недостаточно. У Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать».

Максименко начал сезон-2021/22 основным вратарем команды, однако сел на лавку после поражения красно-белых от «Зенита» (1:7) 24 октября. С тех пор основным вратарем команды стал Александр Селихов, который, отразив пенальти в компенсированное время матча с «Легией» в Варшаве (0:1), помог «Спартаку» занять первое место в группе Лиги Европы и напрямую выйти в 1/8 финала турнира.