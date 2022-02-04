Каттани рассказал о будущем Крала в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, какие варианты продолжения карьеры в «Спартаке» и вне его есть у чешского полузащитника Алекса Крала.

— Мог ли Крал вернуться в «Спартак» этой зимой? Рассматривали ли вы такую возможность?

— Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте... Когда я пришел к нему в номер, мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.

Говоря о Крале, пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.

Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года за сумму в 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 60 матчей, не отметившись результативными действиями. В августе 2021 года был отдан в аренду в английский «Вест Хэм».