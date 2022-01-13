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Сегодня, 16:43

Каттани объяснил, какой будет трансферная стратегия «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своей трансферной стратегии.

«Если берем футболиста из очень конкурентного чемпионата, то в России у него могут возникнуть проблемы с мотивацией, — сказал Каттани в интервью пресс-службе московского клуба. — Однако сейчас в «Спартаке» есть фантастический футболист — Виктор Мозес. Виктор пришел в клуб из АПЛ, где всегда показывал высокий уровень. Но это исключение только подтверждает правило«.

По его словам, из-за проблем с мотивацией в России будет очень сложно сформировать команду футболистов из топовых лиг.

«Нужно подобрать подходящее сочетание из опыта, полученного в других странах и чемпионатах топ-уровня, а также из футболистов, которые приедут с огромной мотивацией. Да, у них, возможно, не будет изысканной техники, над этим нужно будет работать. Зато им будет что доказывать», — сказал он.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b90OGr8E9GQ
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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Краснодар

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