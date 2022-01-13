Каттани объяснил, какой будет трансферная стратегия «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своей трансферной стратегии.

«Если берем футболиста из очень конкурентного чемпионата, то в России у него могут возникнуть проблемы с мотивацией, — сказал Каттани в интервью пресс-службе московского клуба. — Однако сейчас в «Спартаке» есть фантастический футболист — Виктор Мозес. Виктор пришел в клуб из АПЛ, где всегда показывал высокий уровень. Но это исключение только подтверждает правило«.

По его словам, из-за проблем с мотивацией в России будет очень сложно сформировать команду футболистов из топовых лиг.

«Нужно подобрать подходящее сочетание из опыта, полученного в других странах и чемпионатах топ-уровня, а также из футболистов, которые приедут с огромной мотивацией. Да, у них, возможно, не будет изысканной техники, над этим нужно будет работать. Зато им будет что доказывать», — сказал он.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».