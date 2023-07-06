Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об общении с главным тренером команды Сергеем Семаком по поводу своей низкой результативности в прошедшем сезоне.
«Нет, в этих разговорах не было нужды. Если мы и общались, то это всегда было в формате поддержки. Говорили: мол, голы придут, переживать не надо. Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не все получилось, но это только подстегивает в новом сезоне проявить себя еще лучше», — приводит слова Кассьерры RT.
В сезоне-2022/23 Кассьерра провел 26 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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