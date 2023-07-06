Чанов сравнил возможный переход Фернандеса в «Зенит» с предательством

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил возможный переход бывшего правого защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит» с предательством.

«Как воспринимаю переход Фернандеса в «Зенит»? Это не очень хорошо для болельщиков. Да даже для меня это не очень. Это некрасиво! Уж не знаю, что ему предложили, понятно, что и зарплатой перекрыли и еще чем-то. Не хотелось бы этого перехода. Мы уже привыкли, что Марио — это наш Марио. Могу сказать сразу, что расстройство есть. Предательство ли это со стороны Фернандеса? Думаю, не на сто процентов, но большая группа людей будет расценивать это именно так. ЦСКА в свое время пошел навстречу Марио и позволил уйти бесплатно? Я про это и говорю. Я стараюсь смягчить. Это очень обидно. Что это ситуация говорит о человеческих качествах футболиста? Мы не знаем всех мелочей, поэтому не могу все высказать. Но обидно, однозначно», — приводит слова Чанова Legalbet.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.