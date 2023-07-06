Бальбуэна прилетел в Москву

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» Фабиан Бальбуэна сегодня прилетел в Москву.

31-летний игрок сборной Парагвая приехал на базу в Новогорск, где проходит тесты. С завтрашнего дня центральный защитник приступит к тренировкам под руководством Марцела Лички.

Бальбуэна прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми и провел сезон в «Коринтианс».