Кассьерра готов сыграть с «Локомотивом»

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что колумбиец готов сыграть в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Завтра Матео выйдет на поле. Он будет готов сыграть несколько минут», — цитирует Sport24 Петропулоса.

Колумбиец травмировался 11 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.