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Сегодня, 07:06

Кассьерра готов сыграть с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что колумбиец готов сыграть в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Завтра Матео выйдет на поле. Он будет готов сыграть несколько минут», — цитирует Sport24 Петропулоса.

Колумбиец травмировался 11 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601286-agent-kassyerry-soobshchil-chto-mateo-smozhet-sygrat-s-lokomotivom
Матео Кассьерра
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
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Пари НН – Урал
 1 : 0
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