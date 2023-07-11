Кашчелан: «Во всех странах Европы меня спрашивают, почему Захарян еще не уехал»
Агент Марияна Кашчелан рассказала об интересе европейских клубов к российским игрокам.
«Все молодые и известные игроки премьер-лиги изучаются многими ведущими клубами Европы. Но больше всего разговоров о Захаряне. Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он еще не уехал и где будет теперь играть. Мне даже смешно, как будто я его агент. Но в Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе, пока им так интересуются», — цитирует агента Metaratings.ru.
Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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