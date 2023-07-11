Ещенко назвал назначение в «Кубань» хорошим шагом для развития тренерской карьеры

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о том, хочет ли он вернуться к тренерской карьере.

Во вторник, 11 июля стало известно, что 39-летний россиянин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».

«Руководитель должен управлять, находить коммуникацию с разными людьми. Для дальнейшего развития в качестве тренера это будет хорошим опытом. В академии «Спартака» меня многому научили. Знаю кухню изнутри. В плане роста [назначение в «Кубань"] — это хороший шаг», — сказал Ещенко «СЭ».

Предыдущим местом работы Ещенко была академия «Спартака». Он был техническим директором академии с июля 2022 года.