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Ещенко назвал назначение в «Кубань» хорошим шагом для развития тренерской карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о том, хочет ли он вернуться к тренерской карьере.

Во вторник, 11 июля стало известно, что 39-летний россиянин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».

«Руководитель должен управлять, находить коммуникацию с разными людьми. Для дальнейшего развития в качестве тренера это будет хорошим опытом. В академии «Спартака» меня многому научили. Знаю кухню изнутри. В плане роста [назначение в «Кубань"] — это хороший шаг», — сказал Ещенко «СЭ».

Предыдущим местом работы Ещенко была академия «Спартака». Он был техническим директором академии с июля 2022 года.

Андрей Ещенко
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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