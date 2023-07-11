Ещенко назвал назначение в «Кубань» хорошим шагом для развития тренерской карьеры
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о том, хочет ли он вернуться к тренерской карьере.
Во вторник, 11 июля стало известно, что 39-летний россиянин стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».
«Руководитель должен управлять, находить коммуникацию с разными людьми. Для дальнейшего развития в качестве тренера это будет хорошим опытом. В академии «Спартака» меня многому научили. Знаю кухню изнутри. В плане роста [назначение в «Кубань"] — это хороший шаг», — сказал Ещенко «СЭ».
Предыдущим местом работы Ещенко была академия «Спартака». Он был техническим директором академии с июля 2022 года.
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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