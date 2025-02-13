Касерес вылетел в Россию для подписания контракта с «Динамо»

Защитник «Лануса» Хуан Касерес отправился в Москву для подписания контракта с «Динамо», сообщает журналист Уриэль Лутт.

По данным источника, соглашение 24-летнего футболиста с бело-голубыми будет рассчитано до 2028 года.

Парагвайский защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 67 матчах за «Ланус». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.