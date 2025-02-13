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Танасиевич: «У Мимовича потенциал высокий, но нельзя сказать, что это уже суперигрок»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал переход из «Фенербахче» в «Зенит» защитника Огнена Мимовича.

«Зимой «Фенербахче» заплатил за него 7 миллионов евро плюс бонусы. Его купили и сразу отдали в аренду, так как там нет места под иностранцев. Парень неплохой, потенциал высокий, но нельзя сказать, что это уже суперигрок, который будет давать результат. Это больше игрок потенциала. Видимо, в Турции ориентировались именно на будущее, когда осуществляли такой переход. Для Сербии это большой трансфер. Плюсом ему пошло, что он проявил себя в Лиге чемпионов. Думаю, именно там «Фенербахче» его и запреметил.

Да, он провел около 30 матчей, но у него почти нет результативных действий. Это говорит о том, что едва ли он большой помощник в атаке. Не могу сказать, что он фанат подключений вперед и может отдавать последние передачи. Все-таки 60 на 40 в пользу обороны. Однако «Зениту» помочь в весенней части он в состоянии», — сказал Танасиевич.

Источник: «РБ Спорт»
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Йован Танасиевич
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Огнен Мимович
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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