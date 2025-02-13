Танасиевич: «У Мимовича потенциал высокий, но нельзя сказать, что это уже суперигрок»

Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал переход из «Фенербахче» в «Зенит» защитника Огнена Мимовича.

«Зимой «Фенербахче» заплатил за него 7 миллионов евро плюс бонусы. Его купили и сразу отдали в аренду, так как там нет места под иностранцев. Парень неплохой, потенциал высокий, но нельзя сказать, что это уже суперигрок, который будет давать результат. Это больше игрок потенциала. Видимо, в Турции ориентировались именно на будущее, когда осуществляли такой переход. Для Сербии это большой трансфер. Плюсом ему пошло, что он проявил себя в Лиге чемпионов. Думаю, именно там «Фенербахче» его и запреметил.

Да, он провел около 30 матчей, но у него почти нет результативных действий. Это говорит о том, что едва ли он большой помощник в атаке. Не могу сказать, что он фанат подключений вперед и может отдавать последние передачи. Все-таки 60 на 40 в пользу обороны. Однако «Зениту» помочь в весенней части он в состоянии», — сказал Танасиевич.