13 февраля 2025, 08:50

Форвард «Чикаго» Михеев»: «Надеюсь, РПЛ выиграет кто угодно, только не «Зенит»!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Михеев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что для интриги в российском футбольном чемпионате будет лучше, если победит другая команда, а также поделился общим мнением о российском футболе.

— Какие впечатления от этого сезона в РПЛ?

— Поскольку сейчас идут сборы, сразу скажу, что мне совершенно не нравится применительно к России формат «осень-весна». Ведь получается, что сезон разбит на два, которые мало связаны друг с другом.

— Да, два месяца команды готовятся к двум с половиной весенним месяцам, а потом месяц летом — к полугоду. Сам об этом все время говорю.

— Люди собирают команду, она играет, потом на три месяца все останавливается, а на весну часто выходит уже совершенно новая команда, особенно у аутсайдеров. Логики в этом, по-моему, мало. И не думаю, что тут многое связано с полями — их вроде уже научились делать, жалоб на качество газона мало, хотя крыша есть только в Санкт-Петербурге. Хороших, современных арен много — и это не только стадионы ЧМ-2018. Южные города, где климат помягче, в лиге тоже представлены хорошо — Краснодар, Ростов, Грозный, Махачкала. Не вижу причин, почему нельзя начинать в марте и играть цельный сезон.

— На кого ставку сделаете? Кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?

— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграет — значит, он сильнее, и это тоже надо уважать.

И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается: та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигрывавший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.

Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало...

— Про «Локомотив» забыли.

— Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».

Илья Михеев.«Если Юра Борисов выиграет «Оскар», это покажет, что ничего невозможного нет». Интервью с Ильей Михеевым

Илья Михеев
РПЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Белей Александр

    Завязывай с солями

    14.02.2025

  • Старшой0754

    Так станьте кто нибуть... Зенит в том году всё сдедад для этого, не захотели.

    14.02.2025

  • спас

    И ты тоже сказочный...

    13.02.2025

  • sergey stepanov

    Зато Вас за бромантан "обожает" вся страна, за толпы хулиганов по стране, купленные кубки и награды и т.д.

    13.02.2025

  • ValeraK

    Надо сыграть с Бургундией и Лапландией =)

    13.02.2025

  • kot Begemot

    Ребята, вы в футбол научитесь играть и пусть ваши вратари пасы на пустые ворота перестанут отдавать. Вот тогда и поговорим. А пока вы в жопе, а Зенит - чемпион

    13.02.2025

  • sergey stepanov

    Просто странно, что в 90-ых такого через раз не было и ни разу Спартак экспресс не написал мнение спортсменов, что невозможно читать СЭ, т.к. как через статью о поросятах, а если пишут про что-то другое, то всё равно или пятак упомянут или торчит между строк!

    13.02.2025

  • Serjeapple

    кто ж ему поможет? судьи, которые разрешают наступать на яйца Лусиано, или отрывать ноги Венделу? или ставящие только 1 из 5 очевидных пенальти в ворота из соперников?

    13.02.2025

  • from Moscow

    Ну, завыли на болотах)

    13.02.2025

  • sergey stepanov

    если снова выиграет — значит, он сильнее, и это тоже надо уважать. Вот что нужно было в заголовок выносить, но Раби конъюктурщик-релокант, да ещё и с пятаком с детства!

    13.02.2025

  • Serjeapple

    Извините, товарищ Рабинер и мистер Михеев, вы как сказал господин Лавров - деб..лы. А нормально когда одна команда занимает высокое место в одном году, а стартует в еврокубках через год? Так ведь раньше и было. Нравилось?

    13.02.2025

  • Osokin L

    Чет все докопались до Михеева? Он просто хочет увидеть другого чемпиона. У него нет нелюбви к Зениту.

    13.02.2025

  • Osokin L

    Ваще пофиг кто его выйграет.

    13.02.2025

  • и я надеюсь! что не выграет,но есть у меня большое подозрение,что ему...ПОМОГУТ! ну,в смысле ЗЕНИТУ. ПОМОГУТ ВЫГРАТЬ

    13.02.2025

  • Osokin L

    Почему тебе северяне минусы не ставят, а другим ставят? Боятся?

    13.02.2025

  • Figa

    Лечись , деточка ))

    13.02.2025

  • Як Цидрак

    Нефть на Руси издревле добывалась так, как у Пелевина в Священной книге оборотня, становятся на четвереньки те кому положено ночью и воют на Луну, чем больше навоют, тем больше фонтан, это вам не дикий Техас, все по правилам без резни бензопилой. Поэтому рассуждения здесь о том, чья это нефть, бессмысленны и трансцедентальны, нефть у нас в стране общая, сегодня он Лукойл с Аликперовым, а завтра Фигойл, на все воля сами знаете кого воля. Достали уже пустыми спорами.

    13.02.2025

  • Le-stat

    Ты когда успокоишься? С Канады началось и не отпускает никак))

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    реально ?)) и на хера я по этой неизвестной отписывался ) Вот я лох

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    пожалуста не плачь на лукойл арене 16 го марта когда к вам приедет чемпион страны и опять и снова скажет вам ... белые рабы , шутовой звезды , ну пока есть мы с берегов Невы куй сосёте вы

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    Не не , оказывается этот чепушок ноунейм , на магнит армянский поставил , а про хрюнделей там не слова нет , только сейчас прочитал )) А в коментариеях одни блаженные бело красные )

    13.02.2025

  • ровнов

    Во как у Зенитовцев полыхнуло. Видать по Фаберже точно попало.

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    Кто такой Илья Михеев скажите мне )) Знаю Овечкина , Капризова , Кучерова , вратарей не буду перечислять так же как звёзд которые раньше представляли нашу страну их сотни , а кто такой эта блядка Илья Михеев ну реально не пойму )) СЭ ты опустился ниже дна , вот есть дно а есть ниже ))) PS .. Вам по французки , бедоолаги из Москвы , Зенит чемпион и нам это нравится ) Санкт Петербург это столица Российской Империи, а Москва это название реки

    13.02.2025

  • Адекватный

    Все адекватные люди страны давно ждут, что чемпионом станет любая другая команда, кроме придворного политпроекта.

    13.02.2025

  • Le-stat

    Да чего уж там, пришла пора Краснодару это сделать

    13.02.2025

  • Правильно все сказал!

    13.02.2025

  • Горын

    Место занято. Африка рулит.

    13.02.2025

  • Barac Obama

    Нас миллионы ( в отличии от вашей жалкой болотной кучки) ЗПРФ!

    13.02.2025

  • Горын

    Это ты что ли ВСЯ Россиия?

    13.02.2025

  • Горын

    Чикаго с Михеевым идет на 31 месте из 32. Молчало бы.

    13.02.2025

  • Barac Obama

    «Надеюсь, РПЛ выиграет кто угодно, только не «Зенит»!» Вся Россия ждёт этого. ЗПРФ!

    13.02.2025

  • shpasic

    вчера. книгу Рабинера. в карты.

    13.02.2025

  • ura1956

    Ха-ха-ха!

    13.02.2025

  • fell62

    как там с помётом , Медведев весь съел , тебе то оставил ?

    13.02.2025

  • fell62

    а также московские )))

    13.02.2025

  • fell62

    а чего смеятся , Чики в перестройке , ещё пару сезонов , и Стенли возьмут .

    13.02.2025

  • Игорь Змановский

    А кто мешает.

    13.02.2025

  • ura1956

    Мы же не смеёмся, что Чикаго под всех ложиться, а он тавойт...

    13.02.2025

  • Ю.Ю.

    Ты наверняка даже в курсе, как именно убивает. Поделись знаниями.

    13.02.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    где можно прикупить глобус срамтага?)

    13.02.2025

  • richardford

    который недавно обосрался.

    13.02.2025

  • Ю.Ю.

    И как вы это определяете? На глазок?

    13.02.2025

  • Андрей Краснодарский

    Да парень в принципе адекватный и все правильно сказал, не болея не за один из перечисленных клубов. А заголовок просто вырван из контекста)

    13.02.2025

  • ura1956

    Мальчик, играй в хохей и не суйся в футбол к Зениту! Хохеист, мать...

    13.02.2025

  • KM0673

    СПРФ)))

    13.02.2025

  • Где-то потерялась логика. Оказывается игроки 3/4 звеньев Кубок не выигрывают. Открою секрет для экспертов - как раз-таки в плэй-офф роль игроков 3/4 звена возрастает кратно, а зачастую имеет решающее значение.

    13.02.2025

  • Ed71

    был уже в этом столетии, теперь только в следующем

    13.02.2025

  • KM0673

    Нефть она тоже частную добывает?)))

    13.02.2025

  • Газ всему голова

    Судя по искрометному юмору - школу прогуливаешь. Будешь так к учебе относится - останешься таким же дебилом на всю оставшуюся

    13.02.2025

  • тебе смешно, потому что у тебя жо..а с газом в бАшке!:joy::sweat_smile::rofl:

    13.02.2025

  • Рука Оберона

    Весь мир против газпрома.

    13.02.2025

  • Ed71

    Спартак - вряд ли, как и Зенит. А вот тушинские сектанты - настоящий позор.

    13.02.2025

  • так желуди - это же любимое блюдо бомжей! наряду с птичьим пометом! у своего полудурка, который темечком нае..нулся на Лукойл-арене спроси!:monkey_face::monkey_face::monkey_face:

    13.02.2025

  • ёzhic8

    однокоренные слова, чего уж

    13.02.2025

  • Газ всему голова

    Действительно смешно. Свинья признается в том, что она свинья

    13.02.2025

  • Деп Б.Охта

    Да, он футбольный фанат!!! Не пропускает ли он тренировки в «Чикаго», что бы посмотреть все матчи российского чемпионата по футболу?

    13.02.2025

  • _моро

    тебе мамка переносила на сколько? ты два года вылезал и еще выход перепутал? так вот оно че, михалыч... пожалеть тебя надо, бедненького, такая травма все же...)))

    13.02.2025

  • _моро

    он не читает комменты, расстраивается, когда в него презрительно плюют)

    13.02.2025

  • _моро

    и ему конец) ты забыл это вставить, шизик) а еще - мертвый, заткнись))))

    13.02.2025

  • Степочкин

    Когда проигрываешь постоянно с Чикаго, то в характере пояляется нотка хохлизма - "так не доставайся же ты никому"(с) Настоящий спортсмен, тем более мужчина сказал бы - "Надеюсь чемпионат РПЛ выиграет сильнейший, не важно кто".

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Недра принадлежат государству но сути не меняет

    13.02.2025

  • _моро

    точно, ты абсолютно прав, попей водички, скушай печеньку, все хорошо, ты хороший, здоровенький и умный мальчик....

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Лукойл создан из государственных активов значит он государственный..

    13.02.2025

  • желуди по любому лучше, чем такие вонючие и вечно обос...анные (подставь Р или С вместо ...) бомжи, как ты! У всех нормальных людей газ в жо..е, а у тебя - жо..а в голове! :rofl::sweat_smile::joy::smiley:

    13.02.2025

  • Газ всему голова

    Тебе Лукойл желудей насыпал. Иди похрюкай

    13.02.2025

  • к сожалению, бомжей больше и они портят воздух! Но хорошо уже то, что их в Москве почти нет - Собянин их сплавил в город на мойке, но даже там их от вони не отмоют.:man_zombie::woman_zombie:

    13.02.2025

  • shpasic

    поэтому и не отбирают у народа эту надежду. иначе - что останется?

    13.02.2025

  • m_16

    И Алекперов с совладельцами мироточат нефтью. Или как коровы, только дают нефть, их доят по несколько раз в день?

    13.02.2025

  • valantinestukalov

    Спартак-горе российского футбола

    13.02.2025

  • ostap1979

    Сам-то Михеев когда в последний раз что-то выигрывал?

    13.02.2025

  • shutnik78

    зато нефть народная:point_up_tone1:

    13.02.2025

  • Bibigon2020

    клячевич выхватил из интервью самое нужное. ему.)))

    13.02.2025

  • Фобия

    Спартак чемпион! :relieved:

    13.02.2025

  • 555 555

    Его слова да Богу в уши!

    13.02.2025

  • Bibigon2020

    побежали тараканы

    13.02.2025

  • Сказо4ник

    Он скорее всего болела Спартака. Пусть говорит, что хочет. Мы же говорим здесь что хотим, почему ему низзя?))

    13.02.2025

  • Сказо4ник

    Надеюсь, что кубок Стенли выиграет кто угодно, но только не Чикаго)))))

    13.02.2025

  • Honest Spartak

    Чего доказать то? Мне на поле выйти?

    13.02.2025

  • Honest Spartak

    Нет, поспорю. Безусловно у Спартака много недоброжелателей. Но сейчас вы впереди по ним с отрывом)

    13.02.2025

  • Honest Spartak

    Лукойл - частная компания.

    13.02.2025

  • NRG

    На помойке полыхает :rofl::rofl::rofl::boom::boom::boom:

    13.02.2025

  • Автогол

    Питерские бразильцы уже всем надоели, это точно.

    13.02.2025

  • fedland

    вся страна живет этой надеждой...

    13.02.2025

  • shutnik78

    задержка психического развития? рады, что ты не замалчиваешь свою проблему... мы в тебя верим, ты справишься:point_up_tone1:

    13.02.2025

  • спас

    Сколько же таких полстранных (букву "В" при желании убери). Чего вам не ймется, идите и докажите, что вы борцы на деле, но не бла-бла-бла про бабушек и админ ресурс. Секта.

    13.02.2025

  • спас

    Их два и Михеев и Яклич?

    13.02.2025

  • спас

    А как разогнанный USAID, Яклич, еще осталось на кармане или грузинское вино в крови играет? От деньги, Яклич? А как же депортация нелегальных мигрантов по Трампу?

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Чую кто то не хочет в РПЛ возвращаться так и запишем.. Пока Ельцин центр не демонтируют в РПЛ не пускать.. Вся Россия за Зенит

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    У человека хренова гора времени играть 82 матча за сезон и ещё следить за РПЛ)) СЭ уже скатился до откровенной ахинеи и бредятины..

    13.02.2025

  • FCSM

    100%!

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Это скорее у СЭкаса совсем остатки мозгов заклинило на почве хейтерства и ненависти к Зениту и СКА...

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Сидеть и сочинять можно из дома не выходить.. или по видео связи

    13.02.2025

  • АбАкУмоВ

    Медведев был прав.. Местным писакам реально нужно к специалистам... Совсе заклинило от ненависти к Зениту и СКА....

    13.02.2025

  • SIZ170

    надо ещё узнать мнение ватерполиста)))

    13.02.2025

  • Vitalik Klimov

    Перец, дело говорит!:grinning:

    13.02.2025

  • bishevcky

    Кто же ему займёт.

    13.02.2025

  • frunt 2

    Дюков:Не дождетесь.

    13.02.2025

  • bishevcky

    Вот та же самая мысль пришла.Многих знаю-Овечкина, Малкина, Панарина и прочих Бобровских-Василевских и т.д., а чем Михеев знаменит?

    13.02.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Дебил, мозги займи, если купить не можешь.))

    13.02.2025

  • Дмитрий С.

    Прочитал "и везде помет оставить"

    13.02.2025

  • Алексей З.

    Когда что-то повторяется годами, не меняется это и есть застой. Нам ли в России это не знать ?

    13.02.2025

  • Ю.Ю.

    Да!!! Вся страна позавчера это наблюдала.

    13.02.2025

  • ёzhic8

    и правильно делает лучше быть богатым и здоровым , чем болеть

    13.02.2025

  • Ю.Ю.

    А другая половина страны ненавидит вас. Есть за что. И не спорьте. Так вся футбольная страна и живёт в ненависти...

    13.02.2025

  • KM0673

    Балаболка, доказательства есть про полстраны? Соцопросы наверное кто-то проводил. Так ведь можно сказать, что вторая половина ненавидит Спартак. А интересно за чей счет щас шикует твой недоклуб, не на народные ли деньги? Или неть у нас уже не народная?

    13.02.2025

  • ёzhic8

    не, но у нас мало бразильцев всякие парагвайцы с уругвайцами в основном

    13.02.2025

  • ёzhic8

    "да рожи у нас - у всех хороши" ©

    13.02.2025

  • ёzhic8

    Как Яклич успевает, и в Америке и в Эмиратах? Да и в Лондон заскочить И везде пометки оставить

    13.02.2025

  • Вся матушка Россия надееется...

    13.02.2025

  • ёzhic8

    Да, пускай Ахмат будет. Или Факел с Оренбургом Заслужили

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    Самое интересное, кто такой Михеев ?)) Ну реально не знаю :rofl::rofl::rofl:

    13.02.2025

  • Jean4

    ЗПРФ! :thumbsup:

    13.02.2025

  • Honest Spartak

    Все по делу сказал!

    13.02.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Рабинер стал брать интервью у всякого шлака , которое готово его дать.

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    Надеюсь Рабинер скоро поедет в Индию и примет другую веру и будет петь Хари Кришна

    13.02.2025

  • Андрей Коняхин

    Не пристойно спортсмену так говорить!

    13.02.2025

  • Ю.Ю.

    Из вьюхи получается, что он так-то ни за один из клубов вообще не болеет. Т.ч. его хотелки вполне объяснимы))

    13.02.2025

  • Ilya Gudman

    Даун Рабинер проснулся :rofl::rofl::rofl::rofl:Даже читать не буду , заголовком уже сделал моё утро :rofl::rofl::rofl:Дебил , Борзыкина перепрыгнул , кучерявое существо ))

    13.02.2025

  • ntsg62

    Вы ответьте в начале за свою свиноферму!!...

    13.02.2025

  • ntsg62

    Дааа,с языка снял...Пусть в начале сам заиграет,чем быть "икспердом" футбола...

    13.02.2025

  • Вадя тунеядец,дармоед,паразит

    Молодец, за чемпом следит. Разнообразия захотел, в конце мая увидим, выиграет сильнейший.

    13.02.2025

  • shutnik78

    а вы чьих будете, что в вашей команде только отечественные игроки играют?

    13.02.2025

  • Dron56

    Правильно скпзал. Кто угодно только не Зенит. Пора им заявку в чемпионат Бразилии подавать. В России его все больше нелюбят, уже и за океаном ненавидят. Позор !

    13.02.2025

  • svs

    Надеюсь что Михеева попрут из Чикаго и больше никуда не возьмут.

    13.02.2025

  • shutnik78

    а тебе в америке-то не один хрен?

    13.02.2025

  • Вадим Сигизмундович

    да он в 3/4 звене играет, что он может выиграть, этот бездарь

    13.02.2025

  • Вадим Сигизмундович

    Сказочный идиот

    13.02.2025

  • СЕРХИО76

    В ближайшие годы это и так понятно!

    13.02.2025

  • kpe8c

    Надеюсь, Кубок Стенли выиграет кто угодно, только не Михеев!

    13.02.2025

  • Газ всему голова

    Рабинерия отхлебнул хванчкары и помчался в Чикаго. Там кто-то Зенит поливает, срочно в заголовок!

    13.02.2025

    • Касерес вылетел в Россию для подписания контракта с «Динамо»

    Вьештица: «За Мимовичем следит вся Европа, он поможет «Зениту»
