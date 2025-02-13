Форвард «Чикаго» Михеев»: «Надеюсь, РПЛ выиграет кто угодно, только не «Зенит»!»

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что для интриги в российском футбольном чемпионате будет лучше, если победит другая команда, а также поделился общим мнением о российском футболе.

— Какие впечатления от этого сезона в РПЛ?

— Поскольку сейчас идут сборы, сразу скажу, что мне совершенно не нравится применительно к России формат «осень-весна». Ведь получается, что сезон разбит на два, которые мало связаны друг с другом.

— Да, два месяца команды готовятся к двум с половиной весенним месяцам, а потом месяц летом — к полугоду. Сам об этом все время говорю.

— Люди собирают команду, она играет, потом на три месяца все останавливается, а на весну часто выходит уже совершенно новая команда, особенно у аутсайдеров. Логики в этом, по-моему, мало. И не думаю, что тут многое связано с полями — их вроде уже научились делать, жалоб на качество газона мало, хотя крыша есть только в Санкт-Петербурге. Хороших, современных арен много — и это не только стадионы ЧМ-2018. Южные города, где климат помягче, в лиге тоже представлены хорошо — Краснодар, Ростов, Грозный, Махачкала. Не вижу причин, почему нельзя начинать в марте и играть цельный сезон.

— На кого ставку сделаете? Кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?

— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграет — значит, он сильнее, и это тоже надо уважать.

И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается: та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигрывавший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.

Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало...

— Про «Локомотив» забыли.

— Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».