Форвард «Чикаго» Михеев»: «Надеюсь, РПЛ выиграет кто угодно, только не «Зенит»!»
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что для интриги в российском футбольном чемпионате будет лучше, если победит другая команда, а также поделился общим мнением о российском футболе.
— Какие впечатления от этого сезона в РПЛ?
— Поскольку сейчас идут сборы, сразу скажу, что мне совершенно не нравится применительно к России формат «осень-весна». Ведь получается, что сезон разбит на два, которые мало связаны друг с другом.
— Да, два месяца команды готовятся к двум с половиной весенним месяцам, а потом месяц летом — к полугоду. Сам об этом все время говорю.
— Люди собирают команду, она играет, потом на три месяца все останавливается, а на весну часто выходит уже совершенно новая команда, особенно у аутсайдеров. Логики в этом, по-моему, мало. И не думаю, что тут многое связано с полями — их вроде уже научились делать, жалоб на качество газона мало, хотя крыша есть только в Санкт-Петербурге. Хороших, современных арен много — и это не только стадионы ЧМ-2018. Южные города, где климат помягче, в лиге тоже представлены хорошо — Краснодар, Ростов, Грозный, Махачкала. Не вижу причин, почему нельзя начинать в марте и играть цельный сезон.
— На кого ставку сделаете? Кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?
— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграет — значит, он сильнее, и это тоже надо уважать.
И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается: та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигрывавший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.
Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало...
— Про «Локомотив» забыли.
— Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
15
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|1 : 1
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|2 : 1
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4