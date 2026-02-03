Алип — о победе «Зенита»: «Было видно, что динамовцы после нагрузок, тяжело двигались, как и мы»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Видно было, что обе команды после нагрузок. В первом тайме из-за солнца всем было некомфортно бегать. У нас был свой график: 60 минут играет один состав, оставшиеся 30 — другой. Забили гол, но, к сожалению, пропустили тоже. Слава богу, наши забили второй гол. По «Динамо» было видно, что они после нагрузок — тяжело двигались, как и мы. Это подготовительный сбор. Самое главное на этом сборе — не получить травму», — сказал Алип «СЭ».



«Зенит» в следующем матче Зимнего кубка РПЛ сыграет против «Краснодара» 6 февраля, а «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА.