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Сегодня, 18:44

Каряка считает, что шансы на чемпионство есть у первых пяти команд РПЛ

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Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Каряка считает, что у первых пяти команды РПЛ есть шансы стать чемпионом.

«Зенит» можно назвать уже чемпионом? У них больше шансов стать чемпионами. Но, думаю, что пока прошел только 13-й тур, и рано делать прогнозы. Практические и теоретические шансы есть еще у первых пяти команд. По игре «Зенит» выглядит очень мощно и смотрится, наверное, предпочтительнее всех, но опять же — это футбол, случиться может все", — приводит слова Каряки «Спорт день за днем».

После 13 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. На второй строчке — «Спартак» (26 баллов), на третьем месте — ЦСКА (25). Четвертый — «Ростов» (25), пятый — «Краснодар» (21).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/karyaka-shansy-na-chempionstvo-est-u-pervykh-pyati-komand-rpl
Андрей Каряка
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РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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