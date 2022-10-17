Каряка считает, что шансы на чемпионство есть у первых пяти команд РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Каряка считает, что у первых пяти команды РПЛ есть шансы стать чемпионом.

«Зенит» можно назвать уже чемпионом? У них больше шансов стать чемпионами. Но, думаю, что пока прошел только 13-й тур, и рано делать прогнозы. Практические и теоретические шансы есть еще у первых пяти команд. По игре «Зенит» выглядит очень мощно и смотрится, наверное, предпочтительнее всех, но опять же — это футбол, случиться может все", — приводит слова Каряки «Спорт день за днем».

После 13 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. На второй строчке — «Спартак» (26 баллов), на третьем месте — ЦСКА (25). Четвертый — «Ростов» (25), пятый — «Краснодар» (21).