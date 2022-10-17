Агент Цаллагова — о «Спартаке»: «Мевля и Кейта Бальде никому не нужны были в целом»

Джамал Акаев, агент защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, сообщил, что не воспринимает всерьез подписания «Спартака» в летнее трансферное окно.

«То, что творил «Спартак» в это трансферное окно, я даже не знаю, кто был хуже за последние пять лет в российском футболе из топ-клубов. И Миха Мевля, и Бальде Кейта — это те футболисты, которые лежали на поверхности, никому не нужны были в целом. Это удивительно.

Посмотри, что делал Бальде последние семь лет. Этот парень шел по наклонной. Его предлагали куда угодно, в аренду совали. Человек 2-3 года подряд не заиграл ни в одном клубе. Постоянные метания. Просто у человека в голове одни деньги", — приводит слова Акаева Eurostavka.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.

27-летний Бальде стал игроком красно-белых 26 августа 2022 года. Сенегальский футболист провел один матч за москвичей. Он отстранен от игр до декабря из-за нарушения прохождения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».