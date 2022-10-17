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Сегодня, 18:31

Агент Цаллагова — о «Спартаке»: «Мевля и Кейта Бальде никому не нужны были в целом»

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Джамал Акаев, агент защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, сообщил, что не воспринимает всерьез подписания «Спартака» в летнее трансферное окно.

«То, что творил «Спартак» в это трансферное окно, я даже не знаю, кто был хуже за последние пять лет в российском футболе из топ-клубов. И Миха Мевля, и Бальде Кейта — это те футболисты, которые лежали на поверхности, никому не нужны были в целом. Это удивительно.

Посмотри, что делал Бальде последние семь лет. Этот парень шел по наклонной. Его предлагали куда угодно, в аренду совали. Человек 2-3 года подряд не заиграл ни в одном клубе. Постоянные метания. Просто у человека в голове одни деньги", — приводит слова Акаева Eurostavka.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.

27-летний Бальде стал игроком красно-белых 26 августа 2022 года. Сенегальский футболист провел один матч за москвичей. Он отстранен от игр до декабря из-за нарушения прохождения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/agent-tsallagova-i-chalova-mevlya-i-balde-spartak-v-eto-okno-huzhe-vseh-v-rpl-za-5-let
Бальде Кейта
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Химки
 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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