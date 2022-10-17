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Сегодня, 18:44

Бышовец считает, что Соболев является одним из лучших нападающих страны благодаря своей спортивной наглости

Антон Иванов
Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что игрок «Спартака» Александр Соболев стал лучшим нападающим страны благодаря своему характеру.

«Соболев сейчас является сильнейшим российским нападающим, выступающим в РПЛ. Его главный козырь — нацеленность на ворота. Он отлично выбирает позицию для завершающего удара, в нужное время всегда оказывается в нужном месте. Да и процент реализации тоже впечатляет. Думаю, не последнюю роль в успехах Соболева играет его характер. Он очень уверенный в себе человек, иногда даже по-спортивному наглый. Такое поведение помогает ему на поле. В спорте высокая самооценка вообще зачастую играет определяющую роль», — цитирует бывшего главного тренера сборной России Betonmobile.ru.

Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне в составе красно-белых он провел 12 игр во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-zayavil-chto-sportivnaya-naglost-pomogla-stat-sobolevu-luchshim-napadayushhim-stranyi
Александр Соболев
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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 6 1 2
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