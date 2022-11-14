Галактионову пообещали в «Локомотиве» серьезную роль в трансферах в зимнее окно

Новому главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову пообещали серьезную роль в трансферах в зимнее трансферное окно, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, 38-летний российский специалист может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба.

13 ноября Галактионов стал главным тренером «Локомотива». Он подписал контракт с командой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. Ранее специалист работал в «Нижнем Новгороде».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами.