Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не употребляет алкоголь

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо назвал единственного футболиста в московском клубе, который не употреблял алкогольные напитки.

«Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность — главный специалист по международным отношениям]. А вообще команда, которая не пьет, не побеждает!» — заявил Карвальо Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Клуб идет на 4-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка.