Убыток «Спартака» вырос более чем в два раза по итогам прошлого года

По информации «РБ Спорт», чистый убыток «Спартака» по итогам 2022 года вырос вдвое и составил 1,8 миллиарда рублей.

Выручка «Спартака» в 2022 году сократилась на 27 процентов — до 5,8 миллиардов рублей. При этом на 14,4 процентов снизилась себестоимость продаж (расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности). Этот показатель составил 7,7 миллиардов рублей.

Прочие доходы возросли на 47,8 процентов — до 3,6 миллиардов рублей. В то же время прочие расходы составили 3,89 миллиардов рублей, увеличившись за год на 61,1 процентов.Расходы на оплату труда по итогам года сократились на 21,6 процентов — до 5,253 миллиардов рублей.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, имея в активе 45 очков.