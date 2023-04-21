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Сегодня, 13:00

Форвард «Химок» Садыгов ответил Юрану: «Если он намекал на меня, пусть скажет в лицо»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Тренер Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» признался, что не знает причин увольнения Сергея Юрана. Футболит также ответил на вопрос, мог ли он послужить причиной ухода специалиста из клуба.

— Главная загадка этого сезона — почему «Химки» уволили Сергея Юрана. Хотя бы ты знаешь настоящую причину?

— Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение.

— Но у тебя есть возможность спросить об этом у руководства. За ужином, например.

— Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не мое дело.

— Юран объяснил это так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

— А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

— Очевидно, что Юран намекал на тебя.

— Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

— То есть то, о чем Юран сказал в интервью, при тебе он не говорил?

— Причем он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как [он относится ко мне] сейчас. Но летом все было в рабочем режим — он говорил, что рассчитывает на меня.

Юран покинул «Химки» в августе 2022 года. На данный момент 53-летний специалист возглавляет «Пари НН».

Сергей Юран
ФК Химки
Илья Садыгов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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