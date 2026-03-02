Карседо стал первым тренером «Спартака» после Кононова, выигравшим дебютный матч в РПЛ

«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ — 3:2.

Красно-белые провели первый официальный матч под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

52-летний испанец стал первым тренером «Спартака» после Олега Кононова, сумевшим одержать победу в своем первом матче в РПЛ, сообщает Opta Sports. Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль начинали с ничьих, а Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович уступали в первом матче чемпионата России.

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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