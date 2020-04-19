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Каррера считает, что Тедеско может сделать крутую работу в «Спартаке»

18:05
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением о работе Доменико Тедеско в московской команде.

— Смотрю ли я матчи «Спартака»? Нет, у меня нет столько времени. Сконцентрирован на своей работе в АЕКе. «Спартаку» необходимо время. Там много молодых игроков. Тедеско может сделать крутую работу в клубе. Но я с ним незнаком, — сказал Каррера во время прямого эфира Instagram с журналисткой Марией Командной.

55-летний Каррера тренировал красно-белых с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

34-летний Тедеско тренирует «Спартак» с октября 2019-го.

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