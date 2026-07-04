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Сегодня, 14:46

Каррера готов войти в штаб сборной Италии

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос «СЭ» о приезде в Москву.

— Сильно ли изменилась Москва?

— Москва все красивее и красивее. Несмотря на то, что перелеты стали дольше, я всегда рад сюда приезжать.

— Были ли у вас предложения из России?

— Из России нет. Что-то было из Италии, но особо ничего интересного. Я лучше пока пережду.

— Сборная Италии переживает не самый лучший период. Не хотели бы помочь вернуть сборной былое величие?

— Мне было бы приятно войти в штаб. Конечно, я уже работал с Конте. Но нужно понимать, кто будет работать тренером и кто ему будет нужен в своем штабе, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Сборная Италии не квалифицировалась на чемпионат мира-2026, уступив в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, 1-4 — пенальти).

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он впервые за 16 лет выиграл с командой золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок страны.

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Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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В РПЛ не будут работать два опытных судьи

Каррера заявил, что не давал болельщикам заплатить за себя в ресторане
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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