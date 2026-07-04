Каррера готов войти в штаб сборной Италии
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос «СЭ» о приезде в Москву.
— Сильно ли изменилась Москва?
— Москва все красивее и красивее. Несмотря на то, что перелеты стали дольше, я всегда рад сюда приезжать.
— Были ли у вас предложения из России?
— Из России нет. Что-то было из Италии, но особо ничего интересного. Я лучше пока пережду.
— Сборная Италии переживает не самый лучший период. Не хотели бы помочь вернуть сборной былое величие?
— Мне было бы приятно войти в штаб. Конечно, я уже работал с Конте. Но нужно понимать, кто будет работать тренером и кто ему будет нужен в своем штабе, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.
Сборная Италии не квалифицировалась на чемпионат мира-2026, уступив в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, 1-4 — пенальти).
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он впервые за 16 лет выиграл с командой золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок страны.
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