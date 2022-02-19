Кутепов рассказал, когда присоединиться к «Спартаку» после травмы голеностопа

Кутепов близок к восстановлению от травмы голеностопа

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда восстановится от травмы.

«Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа.

Сейчас все в порядке, уже через пару дней буду с командой», — написал Кутепов в Instagram.

Ранее 28-летний россиянин отправился на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.

В текущем сезоне Кутепов провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.