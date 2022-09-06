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Сегодня, 00:26

Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0) жестко отреагировал на слова фотографа «Торпедо», когда тот сказал, что ростовчане одержали победу за счет судей.

До этого главного тренера «Ростова» спросили, есть ли у него удовлетворение от победы.

Журналист: Честно скажите, есть ли удовлетворение от такой победы, которая добывается таким своеобразным способом?

Фотограф: За счет судей.

Журналист: Я этого не говорил.

Фотограф: Добавьте.

Карпин: Это кто? Представьтесь.

Фотограф: Какая разница?

Карпин: Большая.

Фотограф: От футбольного клуба «Торпедо» фотограф.

Карпин: А что здесь делаете?

Фотограф: Пресс-конференцию послушать пришел.

Карпин: Послушать? Ну послушайте. Если вы фотограф, вы фотографируете. Фотографируйте и молчите.

Ростовчане вырвали победу, реализовав пенальти в компенсированное время. Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин дважды отбивал удар, но главный арбитр встречи Ян Борбровский дважды требовал перебить.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
39
17
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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