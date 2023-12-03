Карпин заявил, что не было смысла проводить матч ЦСКА — «Ростов» в снегопад

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во флеш-интервью перед матчем 17-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что не было смысла проводить матч в снегопад.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей-беги, окружай ворота», — сказал Карпин во время флеш-интервью в эфире matchtv.ru.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор, а потом судьей и делегатом было принято решение о проведении встречи.