Карпин выложил трогательное видео, посвященное периоду его работы в «Ростове»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал у себя в Instagram видео, посвященное периоду его работы в «Ростове».
«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», — подписал ролик Карпин.
Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. 23 июля специалист стал главным тренером сборной России. Изначально планировалось, что он будет совмещать работу в национальной команде и в клубе, однако 3 августа, после двух туров Тинькофф РПЛ-2021/22 Карпин объявил об уходе из команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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