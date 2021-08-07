Радимов предложил отправить Попова и Зарему к Малахову
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал скандал между бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, супругой владельца красно-белых Леонида Федуна.
«А давайте к Малахову всех? Попов, Зарема? че все в телеграмм-каналах то?Добавим в студию Киркорова и Бузову — они же в футболе рубят, как оказалось! Прилетит Тедеска! Права на телетрансляции таким образом точно вырастут! А?», — написал Радимов в Twitter.
Ранее Попов опубликовал переписку с Салиховой, в которой она негативно отзывается о бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско и предлагает избавиться от Виктора Мозеса. В ответ на это Салихова предложила Попову пройти проверку на полиграфе и провести совместную пресс-конференцию.
А давайте к Малахову всех? Попов , Зарема?че все в телеграмм/каналах то?Добавим в студию Киркорова и Бузову-они же в футболе рубят, как оказалось ! Прилетит Тедеска! Права на телетрансляции таким образом точно вырастут ! А?— Владислав Радимов (@radimov02) August 7, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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