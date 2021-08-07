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«Баба-дура — горе семье». Попов выложил переписку Заремы Салиховой

09:34
Скриншоты переписки Заремы Салиховой. Скриншоты переписки Заремы Салиховой. Зарема Салихова. Фото Instagram
Скриншоты переписки Заремы Салиховой.
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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в своем Telegram-канале выложил личную переписку Заремы Салиховой с супругой Франко Камоцци — Жанной. Камоцци ранее был советником Леонида Федуна в московском клубе.

В переписке обсуждается процент Камоцци, который он должен получать с продажи футболистов, покупаемых по его рекомендациям. Функционер просил 10 процентов.

Зарема пересылала Попову свою переписку с Жанной, в которой говорилось следующее: «В команде у тебя только один человек, которому можно доверять. Это Франко. И то, видимо, его тоже скоро не будет. Не молчи, Зарема, ответь ему, твое молчание его очень оскорбляет, и он не понимает, что происходит и что случилось. Другого такого человека ты не найдешь! То, что ты добралась до «Спартака», это отлично, и я очень рада за тебя. Но добраться — это 50%. Тебе надо и удержаться еще. 10% — это не такая уж и большая сумма, учитывая, что вы его купили за 4 млн, а сейчас он стоит 14 минимум. Вы все равно заработаете. Зарема, ты должна настоять на этом. Ты же ему сказала сама об этом, что по Ларссону — ок. А уговор дороже денег».

На все это Зарема написала Попову: «У Франко жена с ума сошла. Баба-дура — горе семье. Я офигела, если честно. Даже больше, чем офигела».

Скриншоты переписки Заремы Салиховой.
Скриншоты переписки Заремы Салиховой.
Скриншоты переписки Заремы Салиховой.
Скриншоты переписки Заремы Салиховой.

Сегодня, 7 августа, Попов выложил переписки и обратился к Салиховой: «Вы мне высылаете переписку с женой Франко, делая уничижительные комментарии. А затем поливаете дерьмом меня и других сотрудников. Удаляйте канал и прекратите этот позор».

«А это бессребреник Франко просит авторизацию на эксклюзивную продажу Ларссона и ваши комментарии, Зарема Равильевна. Еще раз предлагаю прекратить это безумие», — добавил Попов.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит
Краснодар

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

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Виктория Кравченко все материалы автора

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