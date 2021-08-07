Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в своем Telegram-канале выложил личную переписку Заремы Салиховой с супругой Франко Камоцци — Жанной. Камоцци ранее был советником Леонида Федуна в московском клубе.

В переписке обсуждается процент Камоцци, который он должен получать с продажи футболистов, покупаемых по его рекомендациям. Функционер просил 10 процентов.

Зарема пересылала Попову свою переписку с Жанной, в которой говорилось следующее: «В команде у тебя только один человек, которому можно доверять. Это Франко. И то, видимо, его тоже скоро не будет. Не молчи, Зарема, ответь ему, твое молчание его очень оскорбляет, и он не понимает, что происходит и что случилось. Другого такого человека ты не найдешь! То, что ты добралась до «Спартака», это отлично, и я очень рада за тебя. Но добраться — это 50%. Тебе надо и удержаться еще. 10% — это не такая уж и большая сумма, учитывая, что вы его купили за 4 млн, а сейчас он стоит 14 минимум. Вы все равно заработаете. Зарема, ты должна настоять на этом. Ты же ему сказала сама об этом, что по Ларссону — ок. А уговор дороже денег».

На все это Зарема написала Попову: «У Франко жена с ума сошла. Баба-дура — горе семье. Я офигела, если честно. Даже больше, чем офигела».

Скриншоты переписки Заремы Салиховой.

Скриншоты переписки Заремы Салиховой.

Сегодня, 7 августа, Попов выложил переписки и обратился к Салиховой: «Вы мне высылаете переписку с женой Франко, делая уничижительные комментарии. А затем поливаете дерьмом меня и других сотрудников. Удаляйте канал и прекратите этот позор».

«А это бессребреник Франко просит авторизацию на эксклюзивную продажу Ларссона и ваши комментарии, Зарема Равильевна. Еще раз предлагаю прекратить это безумие», — добавил Попов.